Merkel’den Hessen seçimleri öncesi uyarı

ALMANYA
Başbakanı Angela Merkel
, Hessen Eyaleti'nde 28 Ekim'de yapılacak eyalet seçimleri öncesinde Sosyal Demokrat Parti (SPD), Sol Parti ve Yesiller arasında kurulacak olası bir hükümete karsı uyardı. Hessen'de geleneksel olarak seçimlerin çok az bir farkla kazanıldığına dikkat çeken Merkel, "Bunun için de kendi seçmenlerimizi harekete geçirmemiz gerekir" dedi.
Başbakan Volker Bouffier'in seçimleri kaybetme ihtimalinin bulunduğunu söyleyen Merkel, "Bu nedenle Hessen için tam gaz ileri diyorum" diye konuştu. Merkel'in partisi Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU), 28 Ekim'deki seçimleri kazanmak için odaklanmış durumda. Hessen'de CDU'nun seçimleri kaybetmesi durumunda Başbakan Merkel'in parti içindeki konumu da tartışmaya açılacak.