Tek başına iktidar olmamız istenmedi

ALMANYA
İçişleri Bakanı ve Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Baskanı Horst Seehofer, Bayyera eyaletinde pazar günü gerçekleştirilen seçimlere ilişkin "Bavyera'daki insanlar CSU'nun tek başına hükümet kurmasını istemedi" dedi. Partisinin yüzde 10,5 oranında oy kaybettiğine işaret eden Seehofer, aşırı sağcı Almanya
için Alternatif (AfD) partisi dışında CSU'nun diğer partilerle istikrarlı bir hükümet oluşturma konusunda ön görüşmeler yapacağını kaydetti. Seehofer, partisinin federal hükümetten ayrılıp ayrılmamasına ilişkin bir soruya da "Biz bu koalisyonu istiyoruz. başarılı çalışmasını istiyoruz" cevabını verdi.