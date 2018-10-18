Theresa May'den Brexit'te yeni seçenek önerisi

İngiltere Başbakanı Theresa May, 2020'nin sonunda bitmesi öngörülen Brexit "geçiş sürecinin" uzatılabileceğini belirtti.

AB Liderler Zirvesi için Brüksel'de bulunan May, basına yaptığı açıklamada, ülkesinin AB'den ayrılmasına ilişkin anlaşmada kaydedilen ilerlemelere karşın Kuzey İrlanda sınırı konusunda bazı sorunlar kaldığını ifade etti.

"Ayrılık anlaşmasında 'tedbir maddesi' etrafında bazı meseleler kaldı." diyen May, bu maddenin İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır kurulmasını önlemeye dönük olarak gündeme getirildiğini söyledi.

AB'nin "tedbir anlaşması" teklifinin, Kuzey İrlanda ile İngiltere'yi gümrük duvarıyla ayırma sonucunu getireceği için kabul etmediklerini belirten May, kendi tekliflerinin, Birleşik Krallık'ı bütün olarak bir geçiş süreci içinde Gümrük Birliği içinde tutmaya dönük olduğunu kaydetti.

Dünkü toplantıda bu konuda yeni bir fikir ortaya atıldığını anlatan May, "Buna göre geçiş sürecinin birkaç ay daha uzatılmasına yönelik bir seçenek oluşturulabilir." dedi.

May, kendi beklentisinin geçiş sürecinin ilk tekliflerine uygun olarak 2020 sonunda bitmesi şeklinde olduğunun altını çizdi.

AB Liderler Zirvesi'nin dün akşam yapılan oturumunda Brexit müzakereleri ele alınmıştı.

Brexit süreci

İngiltere, Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Haziran 2017'de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ile vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Taraflar, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'ye bağlı Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır getirmeyecek bir çözüm üzerinde ise kesin anlaşmaya varabilmiş değil.

Müzakerelerin sonunda bir anlaşmaya varılsa da varılmasa da İngiltere 29 Mart 2019'da AB'den resmen ayrılmış olacak. İngiltere'yi 2020 yılının aralık ayı sonuna kadar AB kurallarına tabi kılacak bir "geçiş süreci" öngörülüyor.