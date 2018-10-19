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Gerginlikler hepimizi etkiliyor

Giriş Tarihi: 19.10.2018 09:16
Gerginlikler hepimizi etkiliyor
TÜRK -Alman Sağlık Vakfı, geleneksel hale getirdiği Alman Siyasilerle Kahvaltı Buluşması'nda bu kez Hessen Eyaleti eski Başbakan Yardımcısı, Adalet, Uyum ve Avrupa Bakanı Dr. Jörg Uwe Hahn'ı konuk etti. Hür Demokrat Partili (FDP) Hahn, ile Türkiye arasında yaşanan gerginliğin ülkede yaşayan herkesi etkilediğini söyledi. Hessen Eyaleti'ndeki Türk kökenli göçmenlere kapılarının her zaman açık olduğunu vurgulayan Hahn, "Karşılıklı konuşma ve tartışmalarla beraberce çözüm yolu buluruz" dedi ve Almanya'daki bazı politikacıların özellikle Türkler üzerindeki siyasette hataları olduğuna dikkat çekti.

İsa DEVEÇEKEN
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Gerginlikler hepimizi etkiliyor
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