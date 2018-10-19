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Neo-Naziler yine kudurdu

Irkçıların merkezi konumundaki Chemnitz kentinde haftalardır esen Neo-Nazi terörü bu kez Türk restoranını vurdu. Irkçılar, Chemnitz’teki ateşe verdi

Giriş Tarihi: 19.10.2018 08:43
Neo-Naziler yine kudurdu
ALMANYA'NIN doğusunda bulunan Chemnitz kentini iki aydır savaş alanına çeviren Neo-Naziler bu kez bir Türk restoranını hedef seçti. Irkçılar, bir apartmanın girişinde bulunan , sabaha karsı 02.20'de, üstünde bulunan dairelerde insanlar olmasına rağmen atese verdi. Patlama sesine uyanan bina sakinleri panik içinde apartmanı terk etti.

ÜÇ KİŞİ KAÇARKEN GÖRÜLDÜ
POLİS, 17 kişinin yaşadığı apartmanda şans eseri kimsenin yaralanmadığını ve yangının kısa sürede kontrol altına alındığını duyurdu. Ancak buna rağmen kundaklanan restoran çok büyük hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi. Polis geniş çaplı soruşturma başlatırken, görgü tanıkları patlama sesinden hemen sonra üç kisinin kaçtığını söyledi.

CHEMNITZ DURULMUYOR
POLİS, olayın yabancı düşmanı bir motifle gerçekleştirilmiş olabileceğini açıklarken, gözler kentte terör estiren Neo-Nazilere çevrildi.
Küba kökenli bir Almanın mülteciler tarafından bıçaklanarak öldürülmesinin ardından Neo-Naziler şehirde haftalarca gösteri yapıp terör estirmiş ve yabancı avına çıkmıştı. Şehirde yabancılar hâlâ diken üstünde oturuyor.

ZARAR YARIM MİLYON EURO
RESTORAN sahibi Mehmet Ali Tulasoğlu şöyle konuştu: "Saat 23.00'te restoranı kapatıp gittim. Komşular 03.00 sularında 'restoran yanıyor' diye aradı. Üç kişinin restorandan çıkıp otomobil ile kaçtığı görülmüş. 24 yıldır Doğu 'da büfe işletiyorum. 16 ay önce bu restoranı açtım. Almanlar yoğun ilgi gösteriyordu. Yarım milyon euro zarar söz konusu."

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Neo-Naziler yine kudurdu
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