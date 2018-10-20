Bilerek ve isteyerek yaktım

Fransa
'nın Mulhouse kentinde geçen yıl çıkan ve iki Türk aileye mensup 6 kişinin hayatını kaybettiği yangın
ın tutuklu sanığı, yangını kasten çıkardığını itiraf etti. 1 Ekim 2017'de Bourtzwiller mahallesinde çıkan yangından sonra gözaltına alınan 29 yaşındaki Aurelien Roellinger, olayın yaşandığı gece arkadaşlarıyla aşırı alkol aldığını, ardından sarhoş şekilde binaya gelip, giriş katındaki bebek arabasını ateşe verdiğini anlattı. GAZETEYLE TUTUŞTURDU OLAYDA
yaşamını yitiren Türk aileler ile aynı binada oturan Roellinger'in ilk sorgusunda söylediği gibi yangının sigara izmaritinden dolayı çıkmadığı anlaşıldı. Failin çakmakla çevrede bulduğu gazete ve kağıt parçalarını tutuşturarak yangına neden olduğu belirtildi. Roellinger'in avukatı, olay sırasında müvekkilinin sarhoş olduğunu ve geç saatte eve dönüp, 'yaşamaktan nefret ettiği binayı ateşe verdiğini' savundu. MÜEBBETLE YARGILANACAK YANGINDA
İsmail-Nihal Ertunç çiftinin kızı Senem (9) ile Oğuzhan-Hüsne Aksu'nun çocukları Damla (7) ve Emir'in de (6) içinde bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Ömür boyu hapis istemiyle yargılanan Roellinger, gelecek yıl hâkim karşısına çıkarılacak. ÇOCUKLARA ACIMADI
Kundaklama sonucu çıkan yangında Kahramanmaraşlı Aksu ailesinin yedi yaşındaki kızları Damla ve altı yaşındaki oğulları Emirhan da yaşamını yitirdi. Zanlının, önceden de haneye tecavüz ve kundaklama suçlarından sabıkası olduğu tespit edildi.