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Bırakın konuşsun!

’nun en yakınında olup ajanlık yapan ve bildiklerini açıklaması için Meclis Araştırma Komisyonu’na çağrılan askere konuşma izni verilmedi

Giriş Tarihi: 20.10.2018 09:29
Bırakın konuşsun!
ALMANYA Başbakanı Angela Merkel'in, " lerini çözmek için elimizden geleni yapacağız" açıklamasına rağmen gizli servis ve ilgili bakanlıkların engellemeleri devam ediyor. Thüringen Eyaleti NSU Cinayetlerini Araştırma Komisyonu'na tanık olarak çağrılan bir asker, Savunma Bakanlığı'nın konuşma izni vermemesi nedeniyle konuşmadan meclisten ayrıldı. 'Harm' kod ismiyle bilinen muhbir, Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt'ın en yakınındaki isimlerden biri olarak biliniyor. Savunma Bakanlığı tarafından konuşma izni verilmeyen askerin, NSU'nun çevresi ve faaliyetleri hakkında bilgisi olduğu tahmin ediliyor.
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