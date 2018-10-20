Bırakın konuşsun!

ALMANYA
Başbakanı Angela Merkel'in, "NSU cinayet
lerini çözmek için elimizden geleni yapacağız" açıklamasına rağmen gizli servis ve ilgili bakanlıkların engellemeleri devam ediyor. Thüringen Eyaleti NSU Cinayetlerini Araştırma Komisyonu'na tanık olarak çağrılan bir asker, Savunma Bakanlığı'nın konuşma izni vermemesi nedeniyle konuşmadan meclisten ayrıldı. 'Harm' kod ismiyle bilinen muhbir, Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt'ın en yakınındaki isimlerden biri olarak biliniyor. Savunma Bakanlığı tarafından konuşma izni verilmeyen askerin, NSU'nun çevresi ve faaliyetleri hakkında bilgisi olduğu tahmin ediliyor.