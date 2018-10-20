Ölüm getiren ihbar

Almanya
'nın Rheinland Pfalz Eyaleti'ne bağlı Kirchheim kasabasında, 56 yasındaki Alman anne, uyuşturucu
bağımlısı ve psikolojisi bozuk olan 25 yasındaki oğlunun kendisini bıçakla tehdit ettiği ihbarında bulundu. Olay yerine iki polis sevk edildi. Saldırgan genç, gelen polislere de makasla saldırınca polis tarafından vurularak öldürüldü. Olayda anne de yasamını yitirirken polislerin yaralandığı açıklandı. ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILACAK
Frankenthal Başsavcısı Hubert Strober, 31 yasındaki kadın polis memurunun durumunun ağır, 56 yaşındaki meslektaşının ise hafif olduğunu bildirdi.
Başsavcı, uyuşturucu bağımlısı gencin elindeki makasla polislere saldırınca öldürüldüğünü, annenin nasıl öldürüldüğünün ise yapılacak otopsinin ardından belirleneceğini kaydetti.