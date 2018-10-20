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Ölüm getiren ihbar

’da annesinin tehdit ettiği için ihbar ettiği bağımlısı oğlu, makasla polise saldırınca öldürüldü. 2 polisin yaralandığı olayda anne de can verdi

Giriş Tarihi: 20.10.2018 09:33
Ölüm getiren ihbar
'nın Rheinland Pfalz Eyaleti'ne bağlı Kirchheim kasabasında, 56 yasındaki Alman anne, bağımlısı ve psikolojisi bozuk olan 25 yasındaki oğlunun kendisini bıçakla tehdit ettiği ihbarında bulundu. Olay yerine iki polis sevk edildi. Saldırgan genç, gelen polislere de makasla saldırınca polis tarafından vurularak öldürüldü. Olayda anne de yasamını yitirirken polislerin yaralandığı açıklandı.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILACAK
Frankenthal Başsavcısı Hubert Strober, 31 yasındaki kadın polis memurunun durumunun ağır, 56 yaşındaki meslektaşının ise hafif olduğunu bildirdi.
Başsavcı, uyuşturucu bağımlısı gencin elindeki makasla polislere saldırınca öldürüldüğünü, annenin nasıl öldürüldüğünün ise yapılacak otopsinin ardından belirleneceğini kaydetti.
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Ölüm getiren ihbar
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