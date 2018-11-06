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Avrupa Birliği (), 'de yardıma muhtaç sivilleri desteklemek için 90 milyon avro ilave sağlayacağını duyurdu.

AA Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 6.11.2018 15:45 Güncelleme Tarihi: 6.11.2018 16:47
AB'den Yemen'e insani yardım

Avrupa Birliği (), 'de yardıma muhtaç sivilleri desteklemek için 90 milyon avro ilave sağlayacağını duyurdu.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, dünyanın en ciddi kıtlık krizinin eşiğinde olan Yemen için ilave 90 milyon avro insani yardım yapılması kararı alındığı belirtildi.

AB'nin Yemen'e yönelik toplam insani yardımının 2015'ten bu yana 323,7 milyon avroya ulaştığı aktarılan açıklamada, tüm fonların yardım kuruluşları aracılığıyla bu ülkeye aktarıldığı anımsatıldı.

AB Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Christos Stylianides, "Yemen'de kıtlığı engellemek için zamana karşı yarış içindeyiz." ifadesini kullandı.

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AB'den Yemen'e insani yardım
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