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Macron'a suikast girişimi!

Fransa'da aşırı sağcı olduğu iddia edilen altı kişi Emmanuel Macron'a saldırı planladığı gerekçesi ile gözaltına alındı.

İHA AA Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 6.11.2018 15:16 Güncelleme Tarihi: 6.11.2018 16:44
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a suikast girişimi!

Fransa istihbaratının Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a suikast hazırlığında olduğu belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi. BFMTV kanalının haberine göre, ülkenin Isere, Ille-et-Vilaine ve Moselle bölgelerinde aşırı sağ yapılanmalara karşı operasyon düzenlendi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a suikast hazırlığı iddiası!

Haberde, Cumhurbaşkanı Macron'a suikast düzenleme hazırlığındaki biri kadın 6 kişinin yakalandığı ve olayla ilgili soruşturma açıldığı bildirildi.

Fransa İç İstihbarat Birimi (DGSI) tarafından yürütülen operasyonda büyük bir saldırı hazırlığının ortaya çıkarıldığı, açılan soruşturmada tehdidin boyutları ve saldırı biçimini ortaya çıkaracak detayların netleşeceği ifade edildi.

Fransa'da geçen yıl toplumca tanınan kişilere ve üst düzey yöneticilere saldırı planları yaptığı belirtilen 10 kişi gözaltına alınmıştı. Aşırı sağ gruplara üye bu kişilerin eylemlerini ses getirmesi amacıyla tanınmış kişilere yönelttikleri ve internet üzerinde faaliyette bulundukları kaydedilmişti.

DGSI'nın yeni direktörü Nicolas Lerner dün görevine başlamıştı. Göreve başlama töreninde konuşan İçişleri Bakanı Christophe Castaner, ülke genelinde aktif aşırı sağ ve aşırı sol hareketlerin tehdidine karşı dikkatli olunması uyarısında bulunmuştu.

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a suikast girişimi!
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