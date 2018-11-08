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İkizlerini göremedi

Bir yıl önce ikinci kez evlenen , ikizlerini dünyaya getirdikten sonra yaşama veda etti

Giriş Tarihi: 8.11.2018
İkizlerini göremedi
'nın Gelsenkirchen kentinde yaşayan (43), geçen yıl temmuz ayında Murat Dağdeviren (47) ile ikinci evliliğini yaptı. Dağdeviren çiftinin mutluluğu, ikiz bebek haberi ile katlandı. Zor bir süreç geçiren İnci Dağdeviren, doğumdan sonra kan zehirlenmesi nedeniyle komaya girdi ve yaşama veda etti. Acılı eş Murat Dağdeviren, "Eşim çok fedakâr ve iyi bir insandı. Hamile olduğunu öğrendiğimizde dünyalar bizim oldu. Ancak doğumdan sonra komaya girdi ve bir daha çıkamadı. Bebeklerimiz Muhammet Ali ve Rabia'nın sağlıkları ise iyi" dedi.
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İkizlerini göremedi
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