İkizlerini göremedi

Almanya
'nın Gelsenkirchen kentinde yaşayan İnci Dağdeviren
(43), geçen yıl temmuz ayında Murat Dağdeviren (47) ile ikinci evliliğini yaptı. Dağdeviren çiftinin mutluluğu, ikiz bebek haberi ile katlandı. Zor bir süreç geçiren İnci Dağdeviren, doğumdan sonra kan zehirlenmesi nedeniyle komaya girdi ve yaşama veda etti. Acılı eş Murat Dağdeviren, "Eşim çok fedakâr ve iyi bir insandı. Hamile olduğunu öğrendiğimizde dünyalar bizim oldu. Ancak doğumdan sonra komaya girdi ve bir daha çıkamadı. Bebeklerimiz Muhammet Ali ve Rabia'nın sağlıkları ise iyi" dedi.