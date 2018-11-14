Fransa'dan Trump'a tepki: Lütfen asgari nezaket göster

Elysee Sözcüsü, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u hedef alan tweetleriyle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, asgari nezaket çağrısında bulunuldu.

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, Rusya ve Çin'e karşı Avrupa Birliği ordusu kuralım" teklifinde bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u hedef alan şu tweetleri atmıştı:

"Emmanuel Macron Avrupa'yı ABD, Çin ve Rusya'ya karşı korumak için kendi ordusunu kurmayı önerdi. Fakat Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda sorun Almanya'ydı. Bu durum Fransa için nasıldı? ABD savaşa girmeden önce Paris'te Almanca öğrenmeye başlamışlardı. NATO için ya ödeme yapın ya da yapmayın. Ticarete gelince, Fransa şahane şaraplar yapıyor, ama ABD de öyle. Sorun şu ki, Fransa ABD'nin şaraplarını Fransa'ya satmasını çok zorlaştırıyor ve büyük gümrük vergileri koyuyor, oysa ABD Fransız şarapları için işleri kolaylaştırıyor ve çok az gümrük vergisi alıyor. Adil değil, değişmek zorunda!

FRANSA'NIN GÜNDEMİNİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR

"Sorun şu ki Emmanuel, yüzde 26 gibi çok düşük halk desteği ve neredeyse yüzde 10'u bulan işsizlik oranından muzdarip. Sadece başka bir konuyla gündem değiştirmek istiyordu. Bu arada Fransa'dan daha milliyetçi bir ülke daha yoktur, çok gururlu bir halktır ve böyle olmak da hakkıdır"