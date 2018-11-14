Irkçı saldırı birleştirdi

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Almanya'nın Göttingen kenti yakınlarındaki Northeim kasabası, Müslüman mezarlığına yapılan gamalı haç saldırısı sonrası birlik oldu. Siyasi partiler, dernekler ve kasaba halkının katılımı ile Cuma günü protesto gösterisi düzenlenecek. Mezarlıkta yapılması planlanan protestoda, mezarlığa saldırıyı kınayan simge ve çiçekler bırakılacak, mezar taşları temizlenecek. Hannover Başkonsolosu Banu Malaman, Din Hizmetleri Ataşesi Hüseyin Köftürcü, Northeim Belediye Başkanı Simon Hartmann, Emniyet Müdürü Hans Walter Rusteberg, CDU Milletvekili Roy Kühne, saldırıya uğrayan mezarlığı ziyaret ederek saldırıyı kınadı.