Yunanistan'da kamu çalışanları ücret artışı talebiyle greve gitti

Yunanistan'ın en büyük kamu çalışanları sendikası, maaş ve emekli maaşlarında artış talebiyle bugün 24 saatlik iş bırakma eylemi başlattı. Ancak hükümet, kreditörlerin kamu harcamalarının artmaması yönündeki taleplerini hâlâ gözetmek zorunda.

ADEDY sendikasının eylemi, Yunanistan'ın Ağustos ayında finansal kurtarma programından çıkmasından bu yana ülkedeki ilk büyük grev.

Yunanistan faiz dışı fazla elde edebilmek için hâlâ kamu harcamalarında bazı sınırlamalara uymakla yükümlü. Bu fazla, kurtarma programının sona ermesinden sonra yapılan orta vadeli denetim programı uyarınca GSYH'nın yüzde 3.5'i olmak zorunda.

EMEKLİ MAAŞLARINDA YAPILAN KESİNTİLERİN GERİ ALINMASI İSTENİYOR

Yaklaşık yarım milyon kamu çalışanını temsil eden ADEDY sol ağırlıklı Syriza partisi hükümetinden, çalışanlar ve emeklilerin maaşlarında daha önce yapılan kesintileri ve vergi artışlarını geri almasını istiyor.

Bu uygulamalar, 2010 yılından sonra Yunanistan'a verilen üç ayrı kurtarma paketinin koşulları olarak yapılmıştı.

ADEDY yaptığı yazılı açıklamada, "Artık hükümetin izlediği yolu değiştirmesinin ve taleplerimizi karşılamak için aşırı tasarruf politikasından vazgeçmesinin zamanı gelmiştir" dedi.

Kamu çalışanlarının ücretleri, Yunanistan'ın 2010 yılında Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Avrupa Birliği'nden finansal kurtarma yardımı talep etmesinden bu yana kümülatif olarak yüzde 40'a varan oranda azaldı.

Yunanistan 2010 yılından bu yana euro bölgesindeki diğer ülkeler ve IMF'den 260 milyar euroyu geçen yardım aldı.

Sekiz yılda dörtte bir oranında daralan ekonomi, yeniden büyüme dönemine girdi ve 2013 yılında yüzde 28 olan rekor işsizlik oranı, yüzde 18'e indi. Ancak bu, hâlâ euro bölgesi ülkeleri arasında en yüksek oran.

Hükümet her ne kadar işçi ve memur ücretlerinde yani kesinti yapmamayı vaat ettiyse de, mali performansı istikrarlı tutması da gerekiyor.

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