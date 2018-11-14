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Almanya'nın Kassel kentinde yaşayan Aleyna Taşkın ile Gürsel Ivanov çiftinin 1,5 yaşındaki oğulları Savaş'ın ölümünden sorumlu olan Gençlik Dairesi, aileye şoke eden teklifte bulundu. Alman bakıcı ailenin yanında ölen 1,5 yaşındaki Savaş'ın dedesi Yasin Taşkın, "Gençlik Dairesi bana 'Cenaze masraflarını biz karşılayacağız' deyince çok şaşırdım" dedi.Torununun ölümü hakkında bilgi almak için daireye gittiğini ifade eden Taşkın, "Bana bilgi vermediler. Savaş'ın cenazesini bile göremedik. Bakıcı aile telefonlarımıza çıkmıyor. Savcı da bize bilgi aktarmıyor. Otopsi sonucunun hâlâ çıkmadığı söyleniyor. Torunumun ölümünden kimin sorumlu olduğunu bilmek istiyorum" diye isyan etti.DEFALARCA torununun bakımını üstlenmek için girişimde bulunan ancak sonuç alamayan Yasin Taşkın, "Hukuk mücadelemizde desteğe ihtiyacımız var. Torunumun cenazesini cuma namazından sonra Hellebrönn'deki Müslüman mezarlığına defnedeceğiz" dedi.MINIK Savaş, 19 yaşındaki anne babası Aleyna ve Gürsel (solda) çiftinden alındıktan sonra Alman koruyucu aileye verildi. Savaş'ın hastaneye götürüldüğü, burada antibiyotik verildikten sonra evde uyurken öldüğü açıklandı.