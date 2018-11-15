"Brexit için belirleyici bir adım atıldı"

Avrupa Birliği'nin Brexit müzakerecisi Michel Barnier, İngiliz hükümetinin Brexit anlaşma taslağını dün onaylamasının ülkenin Avrupa Birliği'nden düzenli bir biçimde çıkışı için "belirleyici bir adım" olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in dün Londra'da kabinesinin onayını aldığını açıklamasından kısa süre sonra Brüksel'de gazetecilerle konuşan Barnier, hâlâ sorun çıkma ihtimali olduğunu ancak 17 aydır süren müzakereler sonunda varılan anlaşmanın ileriye doğru büyük bir adım olduğunu belirtti. Barnier, "Bu anlaşma müzakereleri sonuçlandıracak belirleyici ve çok önemli bir adımdır" dedi.

"DAHA ÖNÜMÜZDE UZUN BİR YOL VAR"

"Kesin ve ayrıntılı bir belge olan bu metin herkes için ve Brexit'in doğuracağı sonuçlar nedeniyle karşılaşacağımız tüm sorunlara yasal açıdan kesinlik getiriyor."

"...Daha önümüzde uzun bir yol olduğunu ve düzenli bir çıkışın ve bunun da ötesinde Birleşik Krallık ile azimli ve kalıcı bir ortaklık kurmanın garantisi olmadığını biliyorum."

Barnier, "... buna rağmen İngiltere dostumuz, ortağımız ve müttefikimiz olarak kalacaktır" dedi.

Barnier, müzakerelerde anlaşma için gereken "belirleyici ilerlemenin" sağlandığı yolundaki görüşünü üye ülkelerin hükümetlerine bildirdi. Böylece AB liderleri anlaşmayı imzalamak için bir zirve toplantısında bir araya gelebilecekler.

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Barnier AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'ı bugün bilgilendirdikten sonra Strasbourg'a giderek Avrupa Parlamentosu'na da anlaşma hakkında bilgi verecek. Anlaşma metninin, İngiltere parlamentosunda olduğu gibi Avrupa Parlamentosu'nda da onaylanması gerekiyor.

KUZEY İRLANDA SINIR SORUNU

Barnier, aylardır müzakereleri zorlayan Kuzey İrlanda sınırı konusunda May'in önerileri doğrultusunda bir protokol yapılacağını söyledi. May, 2020 yılına kadar daha iyi bir çözüm bulunamazsa, Birleşik Krallık'ın, Kuzey İrlanda dahil tümünün, AB ile gümrük birliği içinde kalmasını öneriyor. Böylece AB'nin Kuzey İrlanda sınırından da ticaret aksamadan yürüyebilecek.

May'in muhalifleri bu yolla ülkenin AB ile gümrük birliğinden çıkamayacağını ve Brexit'ten sonra bile AB kurallarına uymak zorunda kalacağını söylüyorlar.

Ancak güvenlik hükümleri, Kuzey İrlanda'nın, ülkenin diğer bölgelerinden gümrük geçişli bir sınır ile ayrılacağını da belirliyor.

Müzakere ekipleri iki tarafın gelecekte ne gibi bir ticari ilişki istediklerini tanımlayan bir siyasi deklarasyon üzerinde de çalışıyorlar. Taslak anlaşmada, halen kararlaştırılmış olan iki yıllık geçiş süresinin 2020 yılında sona ermesinden önce bir anlaşmanın kesinleşmesi taahhüt ediliyor.

Ancak bu olmazsa, tarafların karşılıklı rızasıyla bu geçiş süresi uzatılabilir. Barnier bu sürenin "sınırlı" olacağını söylemişti.