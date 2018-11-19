Mustafa’m unutulmasın

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Frankfurt kentinde raylara düşen bir sarhoşu kurtarmak isterken tren çarpması sonucu hayatını kaybeden Mustafa Alptuğ Sözen'in annesi, "Oğlum unutulmasın" dedi. Alman hükümetine seslenen anne Yasemin Sözen, "Olayı doğru yansıtıp, gönlüme su serpsinler. Helal olsun oğluma, aslan oğlum benim. Ben onunla çok gurur duyuyorum, hepimiz çok gurur duyuyoruz. Belki biz bile onun yaptığını yapamazdık" dedi.Sözen, "Ben oğlumu çok seviyorum, çok da gururlu bir anneyim. Çocuğum bir Alman vatandaşıydı, ama ben onu bizim adet ve göreneklerimize göre yetiştirdim. Oğluma bütün hakkımı helal ediyorum. Onu çok seviyor, onun için bir şeyler yapmak istiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum, herkesten yardım bekliyorum. Oğlum için bir şeyler yapılsın, unutulmasın benim oğlum. Unutulmasın, 17 yaşındaki bir çocuk, 44 yaşındaki adamı kurtarmaya çalıştı. Kendi eti budu ne?" diye konuştu.Mustafa Alptuğ Sözen'in babası Ejder Sözen, Alptuğ'un vatansever bir çocuk olduğunu belirterek, "Kendini başkası için feda etti. Alptuğ, Türk milletinin doğasında olan bir şeyi gösterdi. Yaratılanı, yaradan da ötürü sevmek lazım, Alptuğ bunu gösterdi. Kendi hayatını hiçe sayarak, başkasının hayatını kurtardı" dedi. Alman polisinin daha hiçbir şeyi bilmeden bunun bir cesaret gösterisi olduğunu söylemesine tepki gösteren baba, "Bunun bir cesaret gösterisi değil, hayatını hiçe sayarak bir can kurtarmak olduğu görüldü" diye konuştu.Kahraman Mustafa Alptuğ Sözen, Nazilli'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ve büyük bir kalabalığın katıldığı törenden sonra Sözen'in cenazesi Eğriboyun Mezarlığı'na defnedildi.Anne Yasemin Sözen, kahraman oğlu Mustafa Alptuğ'u ebediyete uğurlarken, diğer oğlu Hüseyin Arda'nın da herkesin gurur duyacağı bir genç olduğunu söyledi.Türk milleti ve Müslümanlığın gereğini yerine getiren torunuyla çok gurur duyduğunu ifade eden dede Mustafa Sözen, "Biz İslam için, Müslümanlık için, insanlık için varız. Çocuklarımızı bu yönde yetiştiriyoruz. Mustafa'nın karşısındaki insanın dini ve milletine bakmaksızın atlaması büyük bir cesaret, kendisiyle gurur duyuyoruz" dedi.Mustafa Alptuğ Sözen'in teyzesi Yadel Kurt, polisin kendilerini dört saat bekletip bilgi vermediğini söyledi. Kurt, "Acil çağrı merkezi ısrarlı taleplerimiz üzerine, 'Burada Alptuğ Sözen diye birisi yok. Ablanızı sakinleştirin' dedi. Telefonu kapatıp, istasyonda bekleyen eniştemi (Ejder Sözen) aradım ve onların yanına gittik. Eniştem sevindi. Yukarı çıkıp, Alptuğ'a sarılacağımız anı bekledik, ama bunu yapamadık. Bize bunları yaşatmaya hakları yoktu" diye konuştu.