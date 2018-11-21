Bu da Afrika’nın soytarısı

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AfD'ye şirin görünmek ve adaylığı kapmak için Afrikalılara kin kusan Afrika kökenli Achille Demagbo da hedefine ulaşamadı. Seçilmek için her taklayı atan Demagbo, "Almanya'nın Afrikalı istilasına uğramasına izin veremeyiz. Ülkede çok fazla Afrikalı var" dedi. Afrika ülkesi Benin'den gelen Demagbo'nun bu sözleri ayakta alkışlandı. 13. sıra için adaylığını koyan Demagbo yine de aday gösterilmedi. 38 yaşındaki Demagbo bir süredir AfD'nin Schleswig Holstein Eyalet Teşkilatı'nda ve partinin Federal Meclis grubunda görev yapıyor.