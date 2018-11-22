Bir ağaca bile tahammül yok

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Hagen kentindeki Christian Roulf Lisesi ırkçılığa karşı proje geliştirdi. 'Irkçılığın olmadığı okul, cesaretli okul' adı altındaki proje kapsamında okul bahçesine bir yıl önce barış ağacı dikildi. Öğrenciler ağacın üzerine ırkçılığın son bulmasını içeren dilekler asmaya başladı. Sembolik anlamı da bulunan o ağaca faşistler tahammül edemedi ve kesip nehre attı.Okula geldiklerinde ağacın kesildiğini gören öğrenciler şoke olurken, ırkçılığın ülkede ulaştığı boyut da gözler önüne serilmiş oldu. Bu olay sonrası duyarlı siyasiler ve göçmen kökenli toplum, "Artık ırkçılık karşıtı söylemler artmalı. Ülkede birlikte yaşama mesajı daha gür sesle verilmeli. İnsanları dışlamanın fayda getirmeyeceği ilkokulda anlatılmalı" dedi.Hagen Polis Sözcüsü Michael Siemes, barış ağacının baltayla kesildiğini, saldırganların yakalanması için geniş çaplı araştırma yürüttüklerini dile getirdi. Siemes, ağacı kesenlerle ilgili bilgi sahibi olanlardan, 02331 9862066 numaralı telefonu aramaları çağrısı yaptı. Öte yandan kentte Kristal Gece kurbanlarını anmak için asılan afişler de sökülmüştü.