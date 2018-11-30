Domuz eti skandalı

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da önceki gün yapılan 4. İslam Konferansı'nda konuklara domuz eti ve domuz sucuğu ikram edildi. Skandalın ortaya çıkmasının ardından, sosyal medyada büyük tartışma başladı. Skandala, Yeşiller Partili politikacı Volker Beck bile isyan etti. Beck, "Müslümanları davet edersem, öncelikle büfede domuz sucuğu ve domuz etini ön plana almam. Saygı bir vatandaşlık erdemidir" dedi.Sosyal medyada olaya isyan eden vatandaşlar, bu sorumsuzluğun hesabının sorulmasını istediler. Yorumlarda, skandalın, Almanya'nın konuya ne kadar ciddiyetsiz yaklaştığını gösterdiği savunuldu. Vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen konferansa ağırlıklı olarak Müslümanların katıldığına dikkat çekerek, domuz eti ikramını "saygısız bir davranış" olarak değerlendirdi.Almanya'da devlet kurumlarının Müslümanlara dönük davetlerde domuz eti servis etmesi ilk kez yaşanmıyor. Yeşiller Partisi'nin Baden Württemberg Eyaleti'nde verdiği iftar davetinde, konuklara şarap ikram edilmişti. Yıllar önce Frankfurt'ta Goethe Enstitüsü tarafından organize edilen 'İmamlara Almanca Dil Dersi' projesinin tanıtımına katılan imamlara da domuz sucuklu pizza yedirilmişti.