Yardıma koştular

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Lösemi hastası Mira Ketenci (2.5) ve Bahar Koler'e (22) kök hücre bağışı için binlerce kişi Ludwigshafen'a akın etti. Soğuk havaya rağmen kapıda uzun kuyruk oluştu. 30 masada 100 görevli bağışçıların kayıtlarını aldı. Mira'nın babası Bekir Ketenci, "Türk insanı duyarlılığını gösterdi. İnşallah bu bağışlar sadece Mira ve Bahar değil, başka canların kurtulmasına vesile olacak" dedi. Bahar'ın dayısı Ali Uçkan da emeği geçen medyaya özellikle de SABAH Avrupa'ya müteşekkir olduklarını söyledi.Adem ve Ebru Güccük çifti bağışa bebekleriyle birlikte geldi./ LUDWİGSHAFEN