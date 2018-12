Yeni maşa Seyran Ateş

Türkiye'ye iftiralar attıktan sonra Almanya'ya kaçan Can Dündar ile PKK sempatizanı Deniz Yücel, ihanetlerinin karşılığını, onlarca para ödülüyle aldılar. Bugünlerde Almanya'nın yeni "demokrasi kahramanı", FETÖ'cü Seyran Ateş... Her ortamda parlatılan sözde imam Seyran da ödül almaya başladı. Can Dündar'ın yazdığı Die Zeit gazetesinin vakfı Ebelin ve Gerd Bucerius ile Dönnhoff Vakfı, 16. 'Dönnhoff Ödülü'ne Seyran Ateş'i layık gördü.



20 BİN EUROYU KAPTI

Seyran Ateş'e 'Uluslararası Diyalog ve Barış' ödülünü, eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff takdim etti. Wulff, "Seyran Ateş, birçok insan için kendi kökenini inkar etmeden, Almanya'daki kültürel yaşamı zenginleştiren bir örnek olarak duruyor" dedi. İkinci ödül Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütüne verildi. Ödülle birlikte 20 bin euronun da sahibi olan Seyran Ateş, 'Liberal İslam' adı altında pazarlanan İbn Rüşd Goethe Camisi'nin kurucusu.







ÇOK KULLANIŞLI İSVİÇRE ÇAKISI GİBİ

Seyran Ateş, 1963 İstanbul doğumlu... 6 yaşından beri Berlin'de yaşıyor. Kendisini Müslüman ve biseksüel olarak tanımlıyor. Şiddet gören kadınlarla ilgili çalışmalar yaparken 1984'te silahlı saldırıda ağır yaralandı. Kadın, erkek ve eşcinselleri aynı safta topladı, onlara imamlık yaptı. Son olarak da İslam'ı tahrif etmenin amaçlandığı 4. İslam Konferansı'nın baş konuğuydu. Almanya şimdi, Seyran gibileri kullanıp, Türklerin arasına fitne sokmaya yönelik projeler üzerinde çalışıyor.



FETÖ'NÜN GÖZDESİ

Seyran Ateş, FETÖ'nün 2014'te Düsseldorf'ta düzenlediği Türkçe Olimpiyatları'na katıldı. Burada ödül alan Seyran Ateş, terör örgütünün televizyonuna verdiği röportajda, "Fetullah Gülen direkt karşıma çıksa ben ona şunu söylemek isterim: Bunları yaptığınız için, insanlara sevgi verdiğiniz için ben de size minnettarım. Fetullah Gülen'in ve sizlerin yüzünü görmeye ihtiyacı var insanlığın" dedi.

