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Dün 'da bugün Bütün Avrupa'da....İtalyan mafyası böyle çökertildi

Dün 'da "Cosa Nostra" adıtla ünlenen mafya grubuna karşı büyük bir operasyon düzenlenmiş ve 46 kişi gözaltına alınmıştı. Bugün ise dört ülkede eş zamanlı olarak düzenlenen şafak baskınlarında toplamda 90 kişi gözaltına alındı.

İHA Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 5.12.2018 11:32 Güncelleme Tarihi: 5.12.2018 15:29
Dün İtalya'da bugün Bütün Avrupa'da....İtalyan mafyası böyle çökertildi

'nın güneyindeki Calabria bölgesi merkezli "Ndrangheta" adlı mafya grubuna karşı İtalya, , , ve bazı Güney Amerika ülkelerinde düzenlenen operasyonlarda 90 kişinin yakalandığı açıklandı.

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Dün İtalya'da bugün Bütün Avrupa'da....İtalyan mafyası böyle çökertildi
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