Dün İtalya'da bugün Bütün Avrupa'da....İtalyan mafyası böyle çökertildi
Dün İtalya'da "Cosa Nostra" adıtla ünlenen mafya grubuna karşı büyük bir operasyon düzenlenmiş ve 46 kişi gözaltına alınmıştı. Bugün ise dört ülkede eş zamanlı olarak düzenlenen şafak baskınlarında toplamda 90 kişi gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 5.12.2018 11:32Güncelleme Tarihi: 5.12.2018 15:29
İtalya'nın güneyindeki Calabria bölgesi merkezli "Ndrangheta" adlı mafya grubuna karşı İtalya, Belçika, Hollanda, Almanya ve bazı Güney Amerika ülkelerinde düzenlenen operasyonlarda 90 kişinin yakalandığı açıklandı.