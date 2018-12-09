Öykü için üç kampanya

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'de yaşayan 3,5 yaşındaki Öykü Arın Yazıcı, Almanya'da yaşam umudu arıyor. Öykü'nün hayata tutunabilmesi için bugün ve yarın kök hücre bağışı kampanyası düzenlenecek. Minik Öykü'nün Bad Homburg'da yaşayan anneannesi Hava Duman, torunu için herkesi duyarlı olmaya ve kampanyaya destek vermeye davet etti.Minik Öykü'nün annesi Eylem Yazıcı'dan çağrı geldi: Donör olanlar bir lösemi hastasına umut olma aşamasında, bundan vazgeçmesin. Bunu yaparak sadece o çocuğa değil herkese, hepimize umut olabilirsiniz.8 Aralık Cumartesi - 11.00-18.00 Kurhaus Bad Homburg Louisenstr. 55 61346 Bad Homburg9 Aralık Pazar - 10.00-17.00 Burgerhaus Schranne Kirchplatz 4 89522 Giengen an der Brenz14 Aralık Cuma -11.00-17.00 Türkische Gemeinde Steinbeisstr. 14 89518 Heidenheim/ WİESBADEN