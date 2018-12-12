Londra’da “Bugünün Türkiye’si” anlatılacak

Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen "Bugünün Türkiye'si" panellerinin 4'üncüsü bugün İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleşecek. Etkinlikte "Değişen Ortadoğu'da Türkiye" başlığı altında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, SABAH yazarı ve SETA Stratejik Araştırmalar Direktörü Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın ve Chatham House Orta Doğu ve Kuzey Afrika Programı eski Başkanı Dr. Claire Spencer konuşacak. Medya temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum örgütleri ve düşünce kuruluşlarının katılacağı panelde Türkiye'nin politikaları anlatılacak. Panelin moderatörlüğünü Defense and Security Forum Başkanı Lady Olga Maitland gerçekleştirecek. Aybet 'Ortadoğu Bağlamında Türkiye'nin Batı ile İlişkileri', Yalçın 'Türkiye'nin Ortadoğu Politikasındaki Dönüşüm' ve Spencer 'Brexit Sonrası Türkiye ile Ticari İlişkiler ve Diplomatik Ortadoğu Ajandası' başlıklı konuşma yapacak.

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