Charlie Hebdo saldırısı şüphelisi Fransız, Cibuti’de yakalandı

Fransız dergisi Charlie Hebdo'ya 2015 yılında saldıran DEAŞ'lı teröristlere yardım ettiği iddia edilen Fransız vatandaşı Peter Cherif, Cibuti'de yakalandı.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly yaptığı açıklamada, tutuklanan Peter Cherif'in, 2015'te 12 kişiyi öldüren Said ve Şerif Kourachi'nin yakın arkadaşı olduğunu hatırlattı.

Bakan Parl, zanlı Peter Cherif'in yıllardır arandığı söyleyerek, "Bu iyi bir haber, çünkü bu terörist, Charlie Hebdo'ya yapılan saldırının planlanmasında önemli rol oynamıştı. Bu tutuklama gösteriyor ki sabırlı olursanız terörizme karşı uzun soluklu operasyonlar sonuç veriyor" diye konuştu.