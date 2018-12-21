Yılın sahtekarı

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın en saygın dergisi olarak bilinen Der Spiegel, büyük bir skandal ile sarsıldı. Yıllarca yazdığı haberlerin yalan olduğu ortaya çıkan Claas Relotius, dergiden istifa etti. Skandal, Relotius'un ABD'de beraber habere gittiği muhabir Juan Moreno'nun yazılan haberden duyduğu şüphe ile başladı. Moreno şüphelerini yönetimi bildirdi.Moreno'ya kimse inanmadı. Kıskançlık yaptığı, çamur attığı, hatta kumpas yaptığı düşünüldü. Moreno, arkadaşını gizlice takip etti, görüştüğünü söylediği isimlere ulaştı. Ancak hiçbiri, Relotius'u tanıdığını söylemedi. Bunun üzerine çember daraldı. Sahtekar muhabir ise dile getirilen iddiaları yazıişlerine mantıklı cevaplarla anlatarak şüpheleri ortadan kaldırdı. Her şeyi yalanladı.Baskılar artınca çaresiz kalan Relotius, sahtekarlığı itiraf etti, haberlerin çoğunun içeriğinin yalan ve uydurma olduğunu söyledi. Sonra da istifa etti. Dergi yönetimi, "Bu, belki de Spiegel'in karşı karşıya kaldığı en ağır gazetecilik krizidir" açıklaması yaptı. Yönetim, yalan haberlerin tamamını mercek altına almak için bir komisyon oluşturduğunu açıklayarak kamuoyundan özür diledi.Geçtiğimiz hafta Spiegel Toplum Haberleri Müdürü Özlem Gezer, Relotius'u uzun süre sorguladı ve en sonunda kendisine inanmadığını söyledi. Gezer'e karşı bir süre direnen Relotius, sonunda her şeyi itiraf etmek zorunda kaldı.Relotius'un "Königskinder-Kral çocukları" başlığıyla yayınlanan ve Türkiye ile ilgili olan haberi de yalan çıktı. Haberde, Suriye'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Suriyeli çocukların dramı ele alınıyordu. 9 Temmuz 2016'da yayınlanan bu haber nedeniyle de Relotius Katolik Medya Ödülü'ne layık görülmüştü. Hikaye tarzında anlatılan haberde, Alin ve Ahmed adlı 13 ve 12 yaşlarındaki iki kardeşin yaşamı ele alınıyor. Buna göre Ahmed sokakta çöp topluyor, Alin ise kaçak bir tekstil fabrikasında çalışıyordu. Spiegel, Ahmed ve Alin'in aslında yaşamadığını, muhabirin bu hikayeyi uydurduğunu duyurdu.Yalancı gazeteci Claas Relotius, 7 yıllık meslek hayatında, 4 kez Alman Gazetecilik Ödülü, Peter Scholl Latour Ödülü, Konrad Duden Ödülü, Kindernothilfe Ödülü, Katolik Medya Ödülü, Coburg Medya Ödülü ve Reemtsma Liberty Ödülü aldı. Ayrıca CNN tarafından "Yılın Gazetecisi" ödülüne layık görüldü gibi Forbes'in medya alanında "30 yaş altı 30 isim" listesine girmeyi başardı.