NSU’dan ders almadınız mı?

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da ortaya çıkan polis skandalında basın ve siyasiler yine olayı olduğundan küçük gösterme çabasına girdi. Hem polis yetkilileri, hem siyasiler hem de basın Alman polisindeki ırkçılık sorununu küçümsüyor. Südwest Presse gazetesi, "Beş siyasi ahmağa bakıp polisin içinde derin bir aşırı sağ yapılanma olduğunu düşünenler, kendisini anonim komplo teorisyenlerine kaydetsin" yorumunu yaptı.HANNOVERSCHE Allgemeine Zeitung da aşırı sağ tehlikeyi küçümseyerek, "ABD'de de var" dedi. Frankfurter Rundschau ise olayı geçiştirmeye çalışanları eleştirdi. Rundschau, "Bunu sadece tekil bir olay olarak göstermeye çalışanlara şunu hatırlatalım: Geçmişte de benzer şeyler yaşandı" ifadesini kullanarak olayın incelenmesini istedi.Polis içinde ırkçı bir yapılanma olduğunu kabullenemeyen Almanlar, bu yöndeki iddiaları "komplo teorisi" olarak tanımlıyor. Geçmişte Türk basını, "Bu cinayetler Neo- Nazi işi" manşetlerini atarken, dönemin siyasileri ve Alman basını olayı "safsata" olarak geçiştirmişti.BASIN NSU cinayetlerini Türkler arasında hesaplaşma olarak gündeme getirmiş, hiçbir ırkçı motif bulunmadığını iddia etmişti. Basın, şimdi yine olayı olduğundan küçük gösterme çabasında. Halbuki bu son olay, ilk büyük skandal değil. Eylül ayı sonunda Başkan Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde bile özel kuvvetler, NSU katilleri Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos'un isimlerini kullanmıştı.HIRİSTİYAN Demokrat Partili Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı Peter Beuth ise polisin içinde bir Neo-Nazi örgütlenmenin olmadığını, tehdit mektubunun polis çevrelerinden olup olmadığının henüz bilinmediğini iddia etti. Alman Polis Sendikası (GdP) ise aşırı sağcı yapılanmayı kabul etti ve "İddialar doğru çıkarsa, skandal kelimesi çok hafif kalır" dedi.KENDİLERİNİ "NSU 2.0" olarak adlandıran ırkçı polisler, NSU davasında müdahil avukat olarak görev yapan Seda Başay Yıldız'ı kızını öldürmekle tehdit etmişti. Bunun üzerine suç duyurusunda bulunan Başay Yıldız, polis içindeki Neo-Nazi örgütlenmenin açığa çıkmasına vesile olmuştu.