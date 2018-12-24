Fransa’da 6. cumartesi bilançosu

Aralarında Sarı Yelekler'in öncü isimlerden Eric Drouet'nin de olduğu 142 kişi de gözaltına alındı.

Az sayıda gösterici, Paris'te ilk olarak kentin hemen dışındaki Versay Sarayı yakınlarında toplandı. Protestocuların çoğu Montmartre Kilisesi'nde buluşarak yürüyüşe geçti. Polis, De L'Arcade Caddesi'ndeki güvenlik noktalarını aşmaya çalışan göstericileri uzaklaştırmak için biber gazı ve cop kullandı.

Gün içinde sakin olan Champs Elysees Caddesi ise akşam saatlerinde karıştı. Yaklaşık 400 eylemcinin caddeye girmesiyle bazı mağazalar, önceki haftalarda olduğu gibi kepenk indirken, polis ve göstericiler arasında gerginlik yaşandı. Polis, Sarı Yelekler'i dağıtmak için biber gazı ve tazyikli su kullandı.