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'da korku dolu anlar! Otobüsün altında kaldı...

'da karşıya geçen bir kadının üstünden geçti. Genç kadın, otobüsün arka tekerleklerinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Giriş Tarihi: 25.12.2018 16:10 Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 17:02
İspanya'da korku dolu anlar! Otobüsün altında kaldı...

İspanya'da akıl almaz bir kaza yaşandı. Karşıdan karşıya geçen bir kadının üstünden otobüs geçti. Korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

OTOBÜSÜN ALTINDA KALDI

CNN Türk'ün haberine göre; Genç kadın karşıdan karşıya geçiyordu. Otobüs bir anda kabus gibi belirdi. Frene bile basmadan genç kadını altına aldı. Ön tekerlekleriyle çiğnedi. Kazazede kadın, arka tekerleklerin altında kalmaktan da son anda kurtuldu.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ AYAĞA KALKTI

Sanki bir şey olmamış gibi ayağa kalkan genç kadın çevredekilerden yardım istemeye gitti.

İşte dehşete düşüren o anlardan kareler;

Üstünden otobüs geçen kadın ayağa kalkıp yürüdü!

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İspanya'da korku dolu anlar! Otobüsün altında kaldı...
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