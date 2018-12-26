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Fransa'nın Strasbourg kentinde temeli geçtiğimiz ekim ayında atılan Eyüp Sultan Camisi'nin inşaatının 3.5 yıl içinde tamamlanması öngörülüyor. IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, Köln'deki genel merkezde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tamamen bağışlarla yükselen camimiz Balkanlar dahil Avrupa'nın en büyüğü olacak. Tamamen Osmanlı mimarisiyle yapılan bir cami. Sadece içinde 3 bin 500 kişi aynı anda namaz kılabilecek, müştemilatıyla birlikte aynı anda 5 bin kişi namaz kılabilecek" dedi. Projenin sadece bir camiden ibaret olmadığını vurgulayan Ergün, şöyle devam etti: "Caminin özellikle dış aksamlarıyla birlikte Alsas ve Safranbolu evleri şeklinde kültür evleri olacak. Çarşısından restoranına, kadınlara, gençlere ve yaşı kemale ermiş olanlar için ayrı lokalleri, İslam tanıtım merkezleri, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve İslam Enstitüsü şeklinde yapılar olacak. Kadim medeniyetimizin yansıması olan Anadolu kültürümüzün çeşitli el sanatlarının görüldüğü yerler olacak. İslamın anlatılması ve tanıtılmasıyla ilgili ayrımcılıkla mücadele için bir kısım ön yargıların bertaraf edilmesi için çalışma merkezleri olacak. Kültür evleriyle birlikte geniş bir alana yayılacak külliye 14 bin 500 metrekare alana sahip ve Avrupa Parlamentosuna birkaç kilometre mesafede."