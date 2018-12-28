Atlas Okyanusu’nu kapsülle kat edecek

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Jean-Jacques Savin adlı Fransız bir maceraperest, varil şeklindeki kapsülü ile okyanus akıntılarını kullanarak Atlas Okyanusu'nu bir baştan diğer başa kat etme yolculuğuna çıkarak başarılması güç bir işe imza atmaya hazırlanıyor.71 yaşındaki Savin, İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndaki El Hierro'dan ayrılırken, 3 ay içinde Karayipler'e ulaşmayı umduğunu söyledi. Kapsülünde yatak, mutfak ve bir de deposu bulunan seyyah, Atlas Okyanusu'nu inceleyen bilim insanlarına yardımcı olmak adına da geçtiği yerlere belli aralıklarla işaretler bırakacak. Savin'in varilinin 3 metre uzunluğunda, 2 metre 10 santimetre genişliğinde olduğu ve içinde yaklaşık 6 metrekarelik bir yaşam alanıyla, altından geçen balıkları görebileceği bir penceresi bulunduğu öğrenildi. Savin'in Karayipler'e ulaşana dek 4 bin 500 kilometre yol kat etmesi bekleniyor.