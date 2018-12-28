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Dışişleri Bakanlığından 'a kınama

, 'da terör örgütü mensubu mahkum ’a bir kez daha izin hakkı verilmesini kınadı.

İHA Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 28.12.2018 15:46
Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a kınama

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'da 17 Kasım terör örgütü mensubu mahkum Dimitris Kufodinas'a bir kez daha izin hakkı verilmesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan makamlarının 17 Kasım terör örgütü üyesi mahkum Dimitris Kufodinas'a bir kez daha izin hakkı vermesine ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Diplomatlarımızın canına kıymış hükümlü bir teröriste hoşgörü gösterilmesi, şehitlerimizin anısına ve acılı ailelerine yapılan büyük bir saygısızlıktır. Bu, aynı zamanda hakkaniyet ve terörizmle mücadele anlayışıyla bağdaşmayan kabul edilemez bir nitelik taşımaktadır" denildi.

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Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a kınama
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