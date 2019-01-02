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Londra'daki yılbaşı kutlamalarında bayrağı tartışması

Londra'da yılbaşı kutlamalarında kentin simgelerinden London Eye'ın Avrupa Birliği bayrağının renkleriyle süslenmesi ülkede tartışma yarattı. Brexit karşıtlığıyla bilinen bunun bir çeşitlilik mesajı olduğunu belirtirken, Brexit taraftarları gösteriyi eleştirdi

Giriş Tarihi: 2.1.2019 14:50
Londra'daki yılbaşı kutlamalarında AB bayrağı tartışması

Yeni yıl kutlamalarının en coşkulu merkezlerinden biri de İngiltere'nin başkenti Londra'ydı. Binlerce Londralı sokakları doldururken, kutlamaların merkezi Thames Nehri çevresiydi.

Kutlamalara damga vuran ise yine Brexit tartışmaları oldu. Brexit karşıtlığıyla bilinen Londra Belediye Başkanı Sadık Han tarafından organize edilen gösterilerde, kentin simgelerinden London Eye isimli dönmedolaptan havai fişekler atıldı. Havai fişekler ve dönmedolabın, Avrupa Birliği bayrağını anımsatması ise tartışma yarattı.

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Londra'daki yılbaşı kutlamalarında AB bayrağı tartışması
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