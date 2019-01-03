Hollanda’da FETÖ’nün yurduna terör baskını

BUGÜN NELER OLDU

Hollanda'da 31 Aralık'ta yakalanan terör zanlısının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bağlı bir yurtta kaldığı ortaya çıktı. Hollanda medyasında çıkan haberlere göre, pazartesi günü Rotterdam kentinde terörle bağlantılı olduğu şüphesiyle yakalanan 24 yaşındaki terör zanlısının 1 yıldır FETÖ'ye bağlı Akyazılı yurdunda kaldığı tespit edildi. Haberlerde, Rotterdam kentindeki yurda operasyon düzenleyen Hollanda polisinin, terör zanlısının kaldığı odadaki bazı eşyalarına el koyduğu belirtildi.Rotterdam Başsavcılığı da terör zanlısının bir yıldır FETÖ'ye bağlı Akyazılı Vakfı tarafından işletilen bir öğrenci yurdunda kaldığının tespit edildiğini doğruladı.Açıklamada, terör şüphelisinin eş zamanlı olarak bulunduğu tespit edilen meskenlerde yapılan aramalarda ele geçirilen tüm dijital materyallere el konulduğu belirtildi.Önümüzdeki günlerde Hollanda İstihbarat Birimleri tarafından sorgulanacağı ifade edilen terör şüphelisinin, Batı Rotterdam'da bir ilaç firmasında idari bir işlem için test yaptığı sırada Terörle Mücadele polisleri tarafından sabah saatlerinde gözaltına alındığı belirtildi.Sağlık şirketi, şüphelinin, akıllı ve sakin bir genç olup elektrikle ilgili bir bölümde okuduğunu ve ara sıra şirketlerine gelip dışarıdan destek sağladığını yapılan operasyonun kendilerini dehşete düşürdüğünü açıkladı.Rotterdam Başsavcılığı basına yaptığı açıklamada, istihbarat servislerinin hazırladığı raporda vakfın FETÖ ile yakından ilişki içerisinde olduğunu beyan etti.Şüphelinin uzun süredir teknik takip altında olduğu, elde edilen veriler doğrultusunda bazı yerlere ait krokiler ve eylem planları bulunduğu belirtildi.Yaşanan olayın ardından Hollanda'da güvenlik birimlerinin FETÖ'ye bakış açısının değişmesi bekleniyor. Hollanda'da FETÖ'ye bağlı Lyceum Kralingen (Rotterdam), Metis Montessori Lisesi (Amsterdam), De Horizon İlkokulu (Zaandam), Cosmicus İlkokulu (Rotterdam, Lahey ve Arnhem), Cosmicus-İmpuls İlkokulu (Amsterdam) ve Wereldburger İlkokulu (Amsterdam) bulunuyor.