Süveyş’in doğusuna yerleşecek

İngiliz Sunday Times gazetesine uzun bir söyleşi veren İngiliz Savunma Bakanı, Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra ülkesinin uluslararası sahada rolünü artırarak, "gerçek bir küresel oyuncu" olmayı hedeflediğini açıkladı. Williamson uygulanacak yeni politikayla 1968 Süveyş'in Doğusu olarak bilinen ve İngiltere'nin Güneydoğu Asya ve Körfez bölgesindeki üslerini terketmesini içeren stratejinin de terk edildiğini işaret etti.

Yeni Şafak'ın haberine göre; İngiltere'nin halihazırda Güney Kıbrıs, Cebelitarık, Falkland adaları ve Diego Garcia'da askeri üsleri bulunuyor. İngiliz Savunma Bakanı bu çerçevede biri Karayipler'de diğeri Güneydoğu Asya'da olmak üzere iki yeni askeri üs inşa etmeyi planladığını da belirtti. İngiltere geçen sene Körfez bölgesinde Bahreyn'de yeni bir deniz üssü açarken, Umman'da da yeni bir askeri üssün inşasına başlandığını açıklamıştı. İngiliz Bakan, yeni strateji kapsamında siyasi odağın dramatik şekilde değişeceğini, İngiltere'nin eski sömürgelerinin bulunduğu Güneydoğu Asya ve Afrika'ya ağırlık vereceğini belirtti. Williamson, Avustralya, Yeni Zelanda, Karayip ülkeleri ve Afrika'daki devletlerle ilişkileri derinleştirmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.