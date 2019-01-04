Louvre rekoru!

BUGÜN NELER OLDU

Geçen yıl 10 milyondan fazla kişinin gittiği Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi rekora imza attı. Sanat merkezi, bu sayıyla dünyadaki uluslararası güzel sanatlar müzeleri arasında en yüksek ziyaretçi rakamına ulaştı. 2018 yılında müzeyi ziyaret edenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 25 artarak 8.1 milyondan 10.2 milyona çıktı. Louvre Müzesi'nin bir önceki rekoru 2012 yılında 9.7 milyondu. Louvre Müzesi Genel Müdürü Jean-Luc Martinez, müzede 60 milyon euro değerinde iyileştirme çalışmaları yaptıklarını ve bunun finansmanının büyük bölümünü de Abu Dabi'de açılan Louvre Müzesi'nden karşıladıklarını kaydetti. Son yıllarda Paris'te yaşanan saldırılardan dolayı müzeye gelen ziyaretçi sayısı yüzde 30 oranında düşmüştü.