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12 yaşındaki Nguyen ’tan beri kayıp

’nın Bavyera Eyaleti sınırları içinde kalan ’de ortadan kaybolan 12 yaşındaki Vietnamlı Thi Chung Nguyen’den haber alınamıyor. ’tan beri kayıp olan Nguyen’in, Brandenburg’a gittiği sanılıyor.

Giriş Tarihi: 5.1.2019 11:14 Güncelleme Tarihi: 5.1.2019 11:15
12 yaşındaki Nguyen 10 Aralık’tan beri kayıp
Polis, küçük kızın yaşadığı Amberg'deki okulundan çıktıktan sonra bir daha kendisinden haberalınamadığını belirterek, bilgi sahibi olan veya yerini bilenlerin emniyet birimlerine haber vermesini istedi. Nguyen'en ortadan kayıp olduğu, 10 Aralık'ta polise bildirildi. Yapılan ilk incelemede kız çocuğunun planlı olarak evden ayrıldığı tespit edilmişti. Ancak aradan geçen dört haftalık sürede kızdan hiçbir haber alınamadı. Bunun üzerine küçük kızın fotoğrafını dağıtan polis, 1.45 boyunda, görünüm olarak 15-16 yaşlarında ve zayıf olduğunu, çok az Almanca bildiğini, İngilizce ise hiç bilmediğini açıkladı.
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12 yaşındaki Nguyen 10 Aralık’tan beri kayıp
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