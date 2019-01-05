Fransa'dan düzensiz göçmenlere karşı eylem planı

Açıklamada, eylem planı çerçevesinde Manş Denizi kıyısındaki Calais ve Boulogne-sur-Mer kentlerindeki limanların güvenliğinin artırılacağı belirtildi.

Düzensiz göçmenlerin İngiltere'ye geçişini sağlayanlara karşı da mücadele edileceği ifade edilen açıklamada, Manş denizi kıyısındaki plajların da güvenliğinin artırılacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İçişleri Bakanı Christophe Castaner, "Bu plan yalnızca yasa dışı değil aynı zamanda aşırı tehlikeli olan göçmenlerin Manş denizi üzerinden geçişlerinin son bulmasını sağlayacak." ifadelerini kullandı. Castaner, bu eylem planının ülkesinin ve İngiltere'nin çıkarlarına uygun olduğunu ve yeni düzensiz göçmenlerin bölgeye gelişini engelleyeceğini belirtti.

Bu konuda Fransa ile İngiltere arasında ortak bir eylem planı hazırlandığı kaydedilen açıklamada, Castaner'in yakında Londra'ya bir ziyaret gerçekleştireceği aktarıldı.

Fransa, Manş Denizi kıyısındaki Calais kentinde "Jungle" olarak bilinen ve yaklaşık 7 bin düzensiz göçmenin derme çatma baraka ve çadırlarda yaşadığı yasa dışı kampı 2016'da dağıtmıştı.

Bölgedeki göçmenler, Calais'ten İngiltere yönüne hareket eden kamyon ve tırlara binerek Manş Denizi'ni aşmaya çalışmış, bu kişilerden bazıları araçların altında ezilerek can vermişti.