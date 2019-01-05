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'in kişisel bilgileri çalındı

Giriş Tarihi: 5.1.2019
Angela Merkel'in kişisel bilgileri çalındı
Almanya'da bilgisayar korsanlarının Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel'in de aralarında olduğu çok sayıda siyasinin kişisel bilgilerini çaldığı ortaya çıktı. Almanya Devlet Televizyonu ARD, sadece aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi üyelerinin bilgilerinin çalınmadığını duyurdu.
Sosyal medya üzerinden yayınlanan bilgiler arasında siyasetçilerin kredi kartı bilgileri, telefonları ve özel mesajlaşmalarının olduğu belirtilirken, önemli bilgilerin yayınlanmadığı bildirildi.
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Angela Merkel'in kişisel bilgileri çalındı
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