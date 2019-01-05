Mesut Özil’e çirkin saldırı

BUGÜN NELER OLDU

Dizide, Berlin'de yaşayan Alman, Türk, Lübnanlı ve Hırvat karakterler yer alıyor. Vatandaşlarımıza yönelik ırkçı sahnelerin yer aldığı dizide, Alman ve Türk milli takımlarının maçı öncesi, forma numarası 8 olan Türk kökenli Alman futbolcu öldürülüyor.MESUT Özil yıllarca, Alman Milli Takımı'nda 8 numaralı formayı giydi. Öldürülen futbolcunun katilinin, NSU cinayetlerinde olduğu gibi yine Türkler arasında aranması, ancak katilin Alman çıkması dikkat çekiyor. Tartışmalı sahneyi izleyen Özil'in şoke olduğu öğrenildi.