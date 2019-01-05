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’e çirkin saldırı

’in Alman yapımı dizisi ‘Dogs of ’de Türk kökenli Alman futbolcu katledildi. Kurbanın, ırkçılığa maruz kalan Özil’e benzemesi tepki çekti

Giriş Tarihi: 5.1.2019
Mesut Özil’e çirkin saldırı
Dizide, Berlin'de yaşayan Alman, Türk, Lübnanlı ve Hırvat karakterler yer alıyor. Vatandaşlarımıza yönelik ırkçı sahnelerin yer aldığı dizide, Alman ve Türk milli takımlarının maçı öncesi, forma numarası 8 olan Türk kökenli Alman futbolcu öldürülüyor.
MESUT Özil yıllarca, Alman Milli Takımı'nda 8 numaralı formayı giydi. Öldürülen futbolcunun katilinin, NSU cinayetlerinde olduğu gibi yine Türkler arasında aranması, ancak katilin Alman çıkması dikkat çekiyor. Tartışmalı sahneyi izleyen Özil'in şoke olduğu öğrenildi.
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Mesut Özil’e çirkin saldırı
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