Minik Selin ihmal kurbanı

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Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Bulgaristan Türklerinden Nurcan ve Veronika çiftinin 4 yaşındaki kızları Selin, acilde görevli doktorun sorumsuzluğu nedeniyle yaşama veda etti. Baba Nurcan İsmet (28), "Kızım erken doğdu ve akciğerinde sorun yaşıyor, bu nedenle iki haftada bir doktor kontrolünden geçiyordu. 21 Aralık günü fenalaşınca kliniğin acil servisine götürdük" diyerek yaşadıklarını anlattı.Klinikte uzun süre bekledikten sonra gelen doktorun iki dakika süren muayenesi sonrası, "Bir şeyi yok. İlacını alsın geçer" dediğini ifade eden İsmet, "Kızım o andan sonra fenalaşmaya başladı. Ateşi 40 dereceye kadar çıktı. Porz semtindeki kliniğe yeniden gittik ve durumu görünce çocuk kliniğine sevk ettiler. Klinik tedaviye alıp bizi eve gönderdi. Kısa süre sonra geri çağırdılar" dedi.Hastaneye gittiklerinde Selin'in durumunun kritik olduğunu öğrenen baba, "Kalp masajı yaptılar ama kızım yaşama veda etti" dedi. İlk muayeneyi yapan doktorun sorumsuzluğunun kızının yaşamına mal olduğunu aktaran İsmet, "Yüreğimiz yanıyor. Kızımız ihmal kurbanı. Sorumluların peşini bırakmayacağız" diye tepki gösterdi.