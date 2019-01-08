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koruyamadı

’nin bakıcı aileye verdiği bir yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Koruyucu ailenin çocuğa şiddet uyguladığı öğrenildi

Giriş Tarihi: 8.1.2019
Koruyucu aile koruyamadı
Almanya'nın Plettenberg kentinde ailesinden koparılan bir yaşındaki Alman çocuğu, bakıcı aileye verildi. Aile şiddet uyguladığı çocuğu Lüdenscheid'daki kliniğe götürdü. Çocuğun durumunun ağır olduğu anlaşılınca Essen'deki Üniversite Kliniği'ne helikopterle nakledildi ancak kurtarılamadı.

ÇOCUĞA Plettenberg'de tesisatçı olan Sven S.'nin (29) şiddet uyguladığı ortaya çıkınca gözaltına alındığı belirtildi. Sven S.'nin 36 yaşındaki Stefanie adlı eşinin de saatlerce sorgulandığı aktarıldı. Ülkede çocukları ailesinden koparan Gençlik Dairesi, detaylı araştırma yapmadan sorunlu ailelere verip ölümlerine neden oluyor. PLETTENBERG
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Koruyucu aile koruyamadı
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