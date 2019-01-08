Koruyucu aile koruyamadı

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Almanya'nın Plettenberg kentinde ailesinden koparılan bir yaşındaki Alman çocuğu, bakıcı aileye verildi. Aile şiddet uyguladığı çocuğu Lüdenscheid'daki kliniğe götürdü. Çocuğun durumunun ağır olduğu anlaşılınca Essen'deki Üniversite Kliniği'ne helikopterle nakledildi ancak kurtarılamadı.Plettenberg'de tesisatçı olan Sven S.'nin (29) şiddet uyguladığı ortaya çıkınca gözaltına alındığı belirtildi. Sven S.'nin 36 yaşındaki Stefanie adlı eşinin de saatlerce sorgulandığı aktarıldı. Ülkede çocukları ailesinden koparan Gençlik Dairesi, detaylı araştırma yapmadan sorunlu ailelere verip ölümlerine neden oluyor. PLETTENBERG