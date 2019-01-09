Haberler > Avrupa Haberleri > Avusturya plastik poşetleri yasaklayacak

plastik poşetleri yasaklayacak

, tek kullanımlık poşetlerin 2020 yılında tamamen yasaklanacağını duyurdu.

Giriş Tarihi: 9.1.2019 09:17
Avusturya plastik poşetleri yasaklayacak

Avusturya plastik poşet kullanımını tamamen sonlandırmayı planlıyor. Hükümetten yapılan açıklamada tek kullanımlık plastik poşetlerin 2020 yılı itibari ile tamamen yasaklanacağı bildirildi.

Avusturya hükümeti uygulama sayesinde yılda 5 ila 7 bin ton platik atığın önüne geçmeyi hedefliyor.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, tek kullanımlık poşetleri yasaklama yönünde karar aldıklarını, Çevre ve Turizm Bakanı Elisabeth Köstinger ise karar sayesinde önemli bir adım atıldığını belirtti.

Kararın, Avusturya'da senede 400 milyon plastik poşet kullanıldığı ve bunun yılda ortalama 7 bin ton plastiğe denk olması sebebiyle alındığı ifade edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Avusturya plastik poşetleri yasaklayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN