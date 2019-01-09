Avusturya plastik poşetleri yasaklayacak

Avusturya plastik poşet kullanımını tamamen sonlandırmayı planlıyor. Hükümetten yapılan açıklamada tek kullanımlık plastik poşetlerin 2020 yılı itibari ile tamamen yasaklanacağı bildirildi.

Avusturya hükümeti uygulama sayesinde yılda 5 ila 7 bin ton platik atığın önüne geçmeyi hedefliyor.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, tek kullanımlık poşetleri yasaklama yönünde karar aldıklarını, Çevre ve Turizm Bakanı Elisabeth Köstinger ise karar sayesinde önemli bir adım atıldığını belirtti.

Kararın, Avusturya'da senede 400 milyon plastik poşet kullanıldığı ve bunun yılda ortalama 7 bin ton plastiğe denk olması sebebiyle alındığı ifade edildi.