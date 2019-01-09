Belçika vizesiz seyahat edebilen 10 ülke arasına girdi

Belçika Dışişleri Bakanlığı, Belçika'nın vizesiz seyahat edebilen ilk 10 ülke arasına girdiğini duyurarak Belçika vatandaşlarının 184 ülkeye vizesiz giriş yapabildiğini belirtti.

Belçika Dışişleri Bakanlığı, Belçika vatandaşlarının 184 ülkeye vizesiz giriş yaptığını açıklayarak, Belçika'nın vizesiz seyahat edebilen ilk 10 ülke arasına girdiğini duyurdu. Belçika Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada Belçika'nın 7'nci sırada yer aldığı belirtilerek, "Geçtiğimiz yıl vizesiz seyahat edebilen ülkeler arasında 6'ncı sıradaydık. 2017'de ise yalnızca 173 ülkeye vizesiz seyahat edebilme olanağına rağmen 4'üncü sırada yer aldık" ifadelerini kullanıldı.

Diğer ülkeler hakkında da bilgi verilen açıklamada, "Japon pasaportu çoğu kapıyı açarak 190 ülkeye vizesiz erişim imkanı sunuyor. Singapur ve Güney Kore ise 189 noktaya vizesiz ulaşım sağlıyor. Listede 3'üncü sırada yer alan Almanya ve Fransa vatandaşları ise 188 ülkeye vizesiz giriş yapabiliyor. Vizesiz yalnızca 30 ülkeye ayak basabilen Afganistan ve Irak vatandaşları ise en kötü durumda gözüküyor" denildi.