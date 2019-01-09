DİTİB iftirayla baltalanamaz

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Alman medyası ile bazı siyasilerin üç yıldır hedef haline getirip algı operasyonu yürüttüğü Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) geçtiğimiz günlerde yeni yönetimini oluşturdu. DİTİB'in yeni Genel Başkanı seçilen Berlin Din Hizmetleri Müşaviri Kazım Türkmen, ilk röportajını SABAH'a verdi.Türkmen, "2016'dan bu yana DİTİB tartışması sürüyor. Algı operasyonu var. DİTİB 40 yıllık geçmişe sahip. Bir iki iftira ile baltalanmaz" dedi. Avrupa Müslümanları Buluşması'na katılan isimlerin tartışıldığını hatırlatan Türkmen, "Bu isimler öne çıkartılarak başka ülkelerdeki belli gruplarla ilinti kurma arzusu var" diye konuştu.Buluşmaya katılan isimlerin hepsinin Avrupa ülkelerinde oturum hakkı olduğunu söyleyen Türkmen, "Tartışılan isimlerden biri Almanya'da oturumu olan ve serbestçe faaliyetlerini yürüten bilimadamı. Küçük şeylere bakarak DİTİB'i bir yerlere yerleştirmek mümkün değil. Katılımcılar arasında bilim insanları, STK temsilcileri, dini cemaat liderleri vardı" dedi.DİTİB'İN öncelikleri olduğunu vurgulayan Türkmen, "Dini cemaat statüsü kazanmak, İslam din derslerinin muhataplığı ile ilgili eyaletlerde tıkanan süreçler var. Biz muhataplarımızla net bir şekilde bu süreçlerin yeniden başlatılması gerektiğine inanıyoruz. Arkadaşlarımız eyalet hükümetleri ile iletişime geçecekler ve tıkanma nedenlerini tek tek ortadan kaldırma gayretinde olacaklar. DİTİB'in en önemli hizmet alanı camilerdir. Camilerde aksayan hizmet alanlarını tespit edip sorunları çözeceğiz. Başta çocuklar olmak üzere, gençlere ve kadınlara yönelik hizmetleri artıracağız" diye açıklama yaptı.