‘Orbit’, yakalandı, sorgulandı, serbest kaldı

Almanya günlerdir, çok sayıda siyasetçi ve sanatçının özel bilgilerini internetten yayınlayan 'hacker'ı konuşuyordu. Olayı aydınlatmak için Alman güvenlik birimleri ABD istihbaratı NSA'dan bile yardım istedi. Yabancı istihbarat teşkilatları veya aşırı sağcıların olayın içinde olabileceğinden şüphelenildi. İnternet korsanını bulmak için asayiş şubesi ve polisler yoğun soruşturma yürüttü. Olayın kamuoyuna yansımasından beş gün sonra, salı sabahı beklenen haber geldi. Asayiş Şubesi polisleri internet korsanı zanlıyı yakalayıp gözaltına aldı. Pazartesi günü sorgusu yapılan zanlı genç, suçunu büyük ölçüde itiraf etti.

20 YAŞINDA ÖĞRENCİ

Hürriyet'in haberine göre; Federal Asayiş Şubesi (BKA), zanlının Hessen Eyaletinde ailesiyle birlikte yaşayan 20 yaşında bir öğrenci olduğunu açıkladı. Tanık ifadeleri ve zanlının internette bıraktığı izleri süren polis, zanlıya ulaştı ve pazar akşamı gencin kaldığı eve baskın düzenledi. Baskında zanlının bilgisayarını imha ettiği belirlendi. Polisteki ilk ifadesinde olayın bu kadar etkisi olacağını düşünmediğini söyleyen zanlı, geniş bilgi ve polisle konuyu aydınlatmak için iş birliği sözü verince serbest bırakıldı. Frankfurt Başsavcılığı zanlı gençle ilgi soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

TEK BAŞINA YAPMIŞ

BKA yetkilileri salı günü düzenledikleri basın toplantısında zanlı gencin 20 yaşında ve öğrenci olduğu için gençlik yasasına göre yargılanacağını açıkladı. Frankfurt Başsavcılığı İnternet Suçlarıyla Mücadele Merkezi (ZİT) basın sözcüsü Georg Ungefuk, gencin suçunu itiraf ettiği ve polisle işbirliğine hazır olduğu ve tutuklanması için bir gerekçe bulunmadığı için dışarıdan yargılanmak üzere serbest bırakıldığını belirtti. Ungefuk, zanlının ilk belirlemelere göre suçu tek başına işlediğini, arkasında herhangi bir yabancı istihbarat bağlantısı bulunmadığını söyledi. ZİT basın sözcüsü Ungefuk, "Zanlının aşırı sağcı çevrelerle ilişkisi var mı" sorusuna, bu konuda henüz herhangi bir ipucu olmadığını, ancak soruşturmanın sürdüğünü vurguladı. Ungefuk 'hacker'ın, siyasetçilerin bazı sözlerine kızdığı için özel bilgilerini çalıp yayınladığı ifadesini verdiğini söyledi.

Zanlı internet korsanı bine yakın siyasetçi, sanatçı ve gazetecinin cep telefonu numaraları, adresleri, yazışmaları, sohbetleri, banka hesap bilgileri ve özel fotoğrafları içeren birçok bilgiyi 'Orbit' adıyla açtığı Twitter hesabından yayınlamıştı.