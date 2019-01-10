İşe bisikletle gidene para ödenecek

İtalyan'nın Bari Belediye Başkanı Antonio DeCaro, "Eğer pedal çevirirseniz tek kazancınız sağlık olmayacak!" diyen Bari Belediye Başkanı Antonio DeCaro, bisiklet kullanımının artırılması adına il meclisi tarafından alınan kararı onayladığını belirtti. Alınan karara göre, işe giderken bisiklet kullananlara aylık 25 euro ödenmesinin yanı sıra bisikletlerini yenilemek isteyenler için de fon sağlanacak.

Böylece Bari şehri, arabaların bırakılıp bisiklet kullanımına geçilmesi üzerine denemelerin yapıldığı ilk İtalyan şehri olacak. Dört ay sürecek bu uygulama için Bari belediyesinin bütçesinden 545 bin euro tahsis edilecek.

Uygulamada amaç yalnızca yollardaki trafik yükünü azaltmak değil, aynı zamanda çevrenin korunmasına da dikkat çekmek. Bu uygulama ile Bari şehrinde bisiklet kullanımının iki katına çıkarılması planlanıyor.

Kent içinde işe giderken bisiklet kullanımı için kilometre başına 20 cent, iş dışında bisiklet kullanımı için ise kilometre başına 4 centin ödeneceği uygulamada, aylık olarak ödenecek miktar 25 euroyu geçmeyecek.

Ek olarak, bisiklet kullanımının teşvik edilmesi amacıyla henüz kendi bisikleti olmayan ancak bisiklet almak ya da mevcut bisikletini yenilemek isteyenler için de finansal desteğin sağlanacağı uygulamada, sıfır bisiklet alacaklara 150 euro, elektrikli bisikletlerde 250 euro, ikinci el bisiklet alımlarında ise 100 euro indirim uygulanacak.