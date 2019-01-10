Katil bizi üç kere öldürdü

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Almanya'yı sarsan seri katil hastabakıcı Niels Högel'in kurbanlarından Hasan Çolakoğlu'nun oğlu Yusuf Çolakoğlu (54), yaşadıkları acıyı anlattı. Babasının 2003 yılının Nisan ayında, soğuk algınlığı şikâyetiyle hastaneye gittiğini ifade eden Çolakoğlu, "Hiçbir kronik rahatsızlığı yoktu. Biraz terlemesi olduğu için orada yatılı kaldı. Bizimle konuşuyor, nasihatler veriyordu. Taburcu etmeyi beklediğimiz gün birden fenalaşti" dedi.BABASININ ani bir kalp krizi geçerdiğini ifade eden Yusuf Çolakoğlu şöyle konuştu: O hastabakıcı babamın başucundaydı. Kalp masajı yaparak babamı kurtarmaya çalışıyor gibi görünüyordu. Biz kadere inanan insanlarız, normal ölüm olarak karşıladık. Ama hep 'Sağlıklıydı, nasıl öldü?' sorusunu sorduk. Cinayetten hiç şüphelenmedik. Öğrendik ki kalp masajı yapan hastabakıcı, kahraman gibi görünmeye çalışıyormuş ve babamın katiliymiş. Babama, kalp krizine yol açan ilaç vermiş.Katıl hastabakıcıdan 2013 yılında haberleri olduğunu anlatan Çolakoğlu, "Dava açtık. 2017 yılında babamın Gaziantep Yeşilkent Mezarlığı'ndaki mezarı açıldı. Ölümünün normal olduğu açıklandı. Ancak daha sonra Oldenburg Savcılığı'ndan bir mektup daha geldi. Babamın mezarı yerine başka mezar açılmış. Geçen sene tekrar babamın mezarı açıldı. Yani babamızı kaybetme acısını üç kez yaşadık. Şu anda savcılıktan sonuç bekliyoruz" diye bilgi verdi.