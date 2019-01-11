"Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke"

Aralık ayında mecliste yapılan oylama ile dış yatırımlardan sorumlu devlet bakanı görevine seçilen Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye-Makedonya ilişkilerini ve Makedonya'daki Türk toplumunun durumunu değerlendirdi.

Türkiye'nin, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den beri Makedonya'nın en yakın dostu olduğunu vurgulayan Hasan, Türkiye'nin Makedonya'yı tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu ve her zaman yardımlarına koştuğunu aktardı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin sürekli olarak geliştiğini ve daha da gelişmesi için çalıştıklarını söyleyen Hasan, Türk cumhuriyetleriyle de iş birliği kurmak istediklerini ifade etti.

Hasan, Türkiye'nin Makedonya'nın ticaret partnerleri arasında ilk 10'da yer aldığını kaydederek, "2018 yılında ticaret iş birliği artmıştır. Yüzde 19 civarındaki bu artış, bizi memnun etmektedir. İki ülke de bu artışın daha da yükselmesini hedeflemektedir. Ticaret hacmimiz 400 milyon dolar. Bu ticaret hacmini 1 milyar dolara yükseltmeyi hedeflemekteyiz." ifadelerini kullandı.

Türk yatırımcılara yardımcı olmaya her zaman hazır olduklarını belirten Hasan, Türk yatırımcıların Makedonya'ya gelmesi durumunda Avrupa Birliği (AB) yasa ve standartlarına uygun bir şekilde bir çok kolaylık sağlanacağını dile getirdi.

TÜRK KURUMLARINA ÖVGÜ

Hasan, Makedonya'daki Türklerin sosyo-kültürel gelişimleri için geçmişte sivil toplum kuruluşlarında çalıştığını ve bu doğrultuda birçok çalışmada bulunduğunu anımsatarak, özellikle Türk gençlerine yönelik farklı projeler, eğitimler, seminerler ve paneller düzenlediklerini anlattı.

Makedonya'daki Türklerin Türkçe eğitim hakkının, uzun yıllardır birçok sorun nedeniyle kalite bazında düşük kaldığını anlatan Hasan, "Bir an önce eğitim alanındaki sorunların çözümüne gidilmesi gerekmektedir. Yeni hükümetin buna yönelik gerekli politikaları geliştirmesi ve Bakanlar Kurulunda gerekli adımların atılması için bunları dile getirmeyi düşünmekteyim." dedi.

Hasan, özellikle son yıllarda Makedonya ve Balkanlar'da Türkiye'nin gücünün daha fazla hissedilmesinin Türk asıllı bir Makedonya vatandaşı olarak kendisini de mutlu ettiğini söyleyerek, bu doğrultuda ileride gerçekleşecek projelerin Türk toplumunun ve iki ülke iş birliğinin gelişmesinin çıkarına olacağına inandığını kaydetti.

Makedonya'daki Türk kurumların faaliyetlerine de değinen Hasan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) eğitime destek kapsamında birçok okulun restorasyonunu yaptığını ve Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) de Türkçenin yaygınlaşması için olumlu çalışmaları olduğunu belirterek, Türkiye Maarif Vakfının (TMV) da ülkedeki çalışmalarını sorunsuz yürütmesi için iş birliklerini geliştireceklerini ifade etti.

TÜRKLER AB VE NATO ENTEGRASYONUNU DESTEKLİYOR

Makedonya'nın AB ve NATO'ya entegrasyonu sürecinde komşuları Bulgaristan ve Yunanistan ile anlaşmalar yaptıklarını hatırlatan Hasan, "Türkler, Makedonya'nın NATO ve AB entegrasyonunu her zaman desteklemiştir. Bunu geçtiğimiz referandumda da görmekteyiz. Özellikle Türk yerleşim yerlerinde referanduma katılan Türk seçmeninin büyük bir yüzdesi, hatta yüzde 99'unun 'evet' dediğini görmekteyiz." şeklinde konuştu.

NATO ile AB üyeliklerinin kendileri için önemine de değinen Hasan, şunları kaydetti:

"NATO üyeliği bizim için neden önemli? Çünkü biz Türk Silahlı Kuvvetleri ile aynı çatı altında bulunacağız. Bu, Makedonya Türkleri için büyük bir gurur. AB üyeliği ile de AB'de yaşayan milyonlarca Türkle ilişkilerin gelişmesi ve ilişki kurma fırsatı bulacağımızı düşünmekteyiz. Ülkemiz için daha iyi bir gelecek umut ediyoruz."

FETÖ İLE MÜCADELE DEVAM EDECEK

Hasan, Türkiye'nin Makedonya'ya bağımsızlığından beri her alanda destek verdiğini vurgulayarak, "Türkiye'yi sürekli sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeleye de değinen Hasan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"FETÖ ile mücadelemiz devam edecektir. Makedonya'daki Türk toplumuna yönelik verdiği zararların farkındayız. Bu manada da mücadele devam edecektir. Tabii ki bunun uluslararası ve ülke hukuku doğrultusunda olması gerektiğini söylemek gerekir. Günümüzde artık Makedonya'daki toplumun FETÖ kurumlarına soğuk baktığını, onlardan uzaklaştığını görmekteyiz. Bu mücadelenin devam etmesi gerektiğini düşünmekteyim. Önümüzdeki dönemde de bunun için hükümet olarak da gerekli adımların atılacağını düşünüyorum."

Elvin Hasan kimdir?

Geçen ay Makedonya'da devlet bakanlığı görevine seçilen ve hükümetteki tek Türk bakan olan Elvin Hasan, 1985'te Makedonya'nın doğusundaki İştip'te doğdu.

Lisans eğitimini İştip'teki Goce Delçev Üniversitesi'nin Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde tamamlayan Hasan, yüksek lisans ve doktorasını ise Üsküp'teki Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi'nde yaptı.

10 yıla yakın bir süre Makedonya'nın doğusundaki Ali Koç ve Kocaali köylerinin ortak ilköğretim okulunda sınıf öğretmenliği yapan Hasan, 2017'de Devlet Sınav Merkezi'nde müdür vekilliğine atandı.

Hasan, Makedonya'daki Türk Hareket Partisinin (THP) genel başkan yardımcılığı görevini de yürütüyor.